الأولى
التحقيق في تهريب أموال بمراكز نداء
معاملات مشبوهة وتلاعبات في فواتير خدمات لتحويل مليارين و600 مليون تمكن مراقبو الضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، من رصد تحويلات مشبوهة من قبل ثلاثة مراكز نداء خلال فترات متتالية وتهم مبالغ هامة، عبارة عن عمليات أداء لشركات مستقرة في بلدان أوربية. وتبين أن الجهات المحولة عبارة عن فروع تابعة للشركةأكمل القراءة »
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