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حوادث

عاشق مصدوم أضرم النار في جسده

منذ 31 ثانية
عشريني حاول الانتحار بعدما أخبرته خليلته بقرار التخلي عنه في محادثة على “واتساب” باشرت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تسلطانت ضواحي مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة إضرام عشريني النار في جسده، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، في محاولة للانتحار، لكشف ملابسات القضية وظروفأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية

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