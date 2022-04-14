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اعتقالات في مداهمة صالون

منذ دقيقة واحدة
أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن البرنوصي بالبيضاء، قبل يومين، مالكة صالون للحلاقة خاص بالنساء، ومتهمين، على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، بينما حررت مذكرة بحث في حق امرأة ثانية توجد في حالة فرار، إثر مداهمة ليلية استهدفت المحل الواقع بحي السعادة. وعلمت “الصباح” أن المتهمين الثلاثة، قضوا فترة الحراسة النظريةأكمل القراءة »


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