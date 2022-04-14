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شبهات تطارد صناع تصاميم التهيئة

منذ 22 ثانية
تحويل مناطق خضراء وأراض فلاحية إلى تجزئات بدعم من مسؤول نافذ يجري تكتم شديد على فضائح مسؤول بارز في وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، متهم بالتواطؤ مع أكثر من جهة من أجل إنجاز تصاميم تهيئة على المقاس، لخدمة مصالح لوبيات عقارية، ورؤساء جماعات يحصلون على إتاوات كبيرة. ونجح رئيس جماعةأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية

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