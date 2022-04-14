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بانوراما

سقوط مفتشي شرطة

منذ 48 ثانية
La prÈfecture de police de Rabat a pris toutes les dispositions et mesures sÈcuritaires nÈcessaires pour garantir la sÈcuritÈ ‡ líensemble des populations locales et les visiteurs de la ville ‡ líoccasion de la cÈlÈbration du nouvel an 2020. 31122019-Rabat.
أسرار شبكة “ميسي” للمخدرات 10 ضخ 191 مليونا بحساب أحدهما دفع “بسيج” إلى استدعائهما هي شبكة مخدرات عابرة للقارات، هربت عشرات الأطنان من الشيرا عبر موانئ أكادير وطنجة وسواحل العرائش. أطلق عليها اسم “ميسي”، نسبة إلى لقب رئيس أمن إنزكان، التي سقط فيها، وأدين ابتدائيا ليخرج منها بريئا. اعتبرت الواقعةأكمل القراءة »


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