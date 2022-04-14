بانوراما
سقوط مفتشي شرطة
أسرار شبكة “ميسي” للمخدرات 10 ضخ 191 مليونا بحساب أحدهما دفع “بسيج” إلى استدعائهما هي شبكة مخدرات عابرة للقارات، هربت عشرات الأطنان من الشيرا عبر موانئ أكادير وطنجة وسواحل العرائش. أطلق عليها اسم “ميسي”، نسبة إلى لقب رئيس أمن إنزكان، التي سقط فيها، وأدين ابتدائيا ليخرج منها بريئا. اعتبرت الواقعةأكمل القراءة »
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