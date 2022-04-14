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الصباح الفني

عرض‭ “‬الزعر‭” ‬بالجديدة

منذ 27 ثانية
ملصق‭ ‬المسرحية‭  (‬خاص‭)‬
المسرحية‭ ‬تعالج‭ ‬قضية‭ ‬غيرة‭ ‬وتهور‭ ‬الأزواج قدمت‭ ‬جمعية‭ ‬القناع‭ ‬الأزرق‭ ‬للمسرح‭ ‬والثقافة‭ ‬أخيرا،‭ ‬مسرحية‭ “‬الأزعر‭” ‬بمسرح‭ ‬الحي‭ ‬البرتغالي‭ ‬بالجديدة،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬علي‭ ‬أسماعي‭ ‬وتشخيص‭ ‬عبد‭ ‬الصادق‭ ‬عبادة‭ ‬وهند‭ ‬الباسط‭ ‬وسينوغرافيا‭ ‬وإخراج‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬النسناسي‭ ‬وملابس‭ ‬وماكياج‭ ‬خديجة‭ ‬الكوطي‭ ‬والمحافظة‭ ‬لإبراهيم‭ ‬هشومي‭ ‬والموسيقى‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأغاني‭ ‬لأمينة‭ ‬بطاش‭. ‬ وتعالج‭ ‬المسرحية‭أكمل القراءة »


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