الصباح الفني
عرض “الزعر” بالجديدة
المسرحية تعالج قضية غيرة وتهور الأزواج قدمت جمعية القناع الأزرق للمسرح والثقافة أخيرا، مسرحية “الأزعر” بمسرح الحي البرتغالي بالجديدة، وهي من تأليف علي أسماعي وتشخيص عبد الصادق عبادة وهند الباسط وسينوغرافيا وإخراج عبد الرحيم النسناسي وملابس وماكياج خديجة الكوطي والمحافظة لإبراهيم هشومي والموسيقى وتسجيل الأغاني لأمينة بطاش. وتعالج المسرحيةأكمل القراءة »
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