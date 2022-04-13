تهنئة ملكية إلى الملك عبد الله الثاني إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” تلقيت، بحمد الله عز وجل وببالغ السرور والارتياح، نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم بالديار الألمانية”.

وأضاف جلالة الملك ” وإذ أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، لأدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، أن يعجل باستعادة كامل عافيتكم، وأن يمدكم بدوام الصحة وطول العمر حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للشعب الأردني الشقيق صوب المزيد من التقدم والازدهار”.