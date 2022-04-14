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الصباح الفني

‭”‬فيكام‭” ‬يكرم‭ ‬بطلي‭ “‬لي‭ ‬سامبسون‭”‬

منذ دقيقة واحدة
الممثلة فيرونيك أوغرو (خاص)
يعود‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬لسينما‭ ‬التحريك‭ (‬فيكام‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬جديدة،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭  ‬فعالياتها‭ ‬11‭ ‬ماي‭ ‬المقبل‭.‬ وستشهد‭ ‬الدورة‭ ‬العشرون‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬المنظمون،‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬فيرونيك‭ ‬أوغرو‭ ‬والممثل‭ ‬فيليب‭ ‬بيتيو،‭ ‬اللذين‭ ‬يقدمان‭ ‬الدبلجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لصوتي‭ “‬هومر‭” ‬و‭”‬ماري‭”‬،‭ ‬وهما‭ ‬الشخصيتان‭ ‬الشهيرتان‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬العالمية‭ “‬لي‭ ‬سامبسون‭”.‬أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة

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