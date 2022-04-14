الصباح الفني
”فيكام” يكرم بطلي “لي سامبسون”
يعود المهرجان الدولي لسينما التحريك (فيكام)، إلى جمهوره، من خلال دورة جديدة، ينتظر أن تنطلق فعالياتها 11 ماي المقبل. وستشهد الدورة العشرون من المهرجان، حسب ما أكده المنظمون، تكريم الممثلة فيرونيك أوغرو والممثل فيليب بيتيو، اللذين يقدمان الدبلجة الفرنسية لصوتي “هومر” و”ماري”، وهما الشخصيتان الشهيرتان في السلسلة العالمية “لي سامبسون”.أكمل القراءة »
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