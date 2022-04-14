الرياضة
اجتماع المكتب الجامعي… التفاصيل الكاملة
وحيد معلق رغم الإشادة به ونهائي كأس العرش المؤجل بعد رمضان خرج فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن صمته، ليرسم خريطة المنتخب الوطني، المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بقطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وفضل لقجع توضيح مجموعةأكمل القراءة »
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