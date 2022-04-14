وطنية
مزور: نراقب بصرامة المواد المضرة بالصحة
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب يحمي سوقه من منتجات ضارة بالصحة، ولن يسمح بدخولها، لذلك وضع معايير حمائية، مقدما مثلا على ذلك بقيام السلطات منع مواد بها غازات تضر بصحة الأطفال. وأكد رياض استمرار اليقظة في مواجهة مخاطر المواد التي قد تضر بالصحة عند استيرادها، مؤكدا فيأكمل القراءة »
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