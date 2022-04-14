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وطنية

مزور‭: ‬نراقب‭ ‬بصرامة‭ ‬المواد‭ ‬المضرة‭ ‬بالصحة

منذ 22 ثانية
قال‭ ‬رياض‭ ‬مزور،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬يحمي‭ ‬سوقه‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬ضارة‭ ‬بالصحة،‭ ‬ولن‭ ‬يسمح‭ ‬بدخولها،‭ ‬لذلك‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬حمائية،‭ ‬مقدما‭ ‬مثلا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بقيام‭ ‬السلطات‭ ‬منع‭ ‬مواد‭ ‬بها‭ ‬غازات‭ ‬تضر‭ ‬بصحة‭ ‬الأطفال‭.‬ وأكد‭ ‬رياض‭ ‬استمرار‭ ‬اليقظة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مخاطر‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تضر‭ ‬بالصحة‭ ‬عند‭ ‬استيرادها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية

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