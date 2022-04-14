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الصباح الفني

مرحاتي‭ ‬في‭ “‬أمسية‭ ‬روحية‭”‬

منذ دقيقة واحدة
سناء‭ ‬مرحاتي‭ (‬خاص‭)‬
تضرب‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬موعدا،‭ ‬يوم‭ ‬تاسع‭ ‬عشر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬لجمهور‭ ‬مسرح‭ ‬الفنون‭ ‬الحية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬لمتابعة‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬القائمون‭ ‬عليه‭ ‬عنوان‭ “‬أمسية‭ ‬روحية‭ ‬من‭ ‬تراثنا‭ ‬الأصيل‭”.‬ وستقدم‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬من‭ ‬فن‭ ‬الملحون،‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬للحفل‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الأجواء‭ ‬الروحانية‭ ‬لرمضان‭ ‬الفنان‭أكمل القراءة »


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