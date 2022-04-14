الصباح الفني
مرحاتي في “أمسية روحية”
تضرب الفنانة سناء مرحاتي موعدا، يوم تاسع عشر أبريل الجاري، لجمهور مسرح الفنون الحية بالبيضاء لمتابعة حفل فني اختار له القائمون عليه عنوان “أمسية روحية من تراثنا الأصيل”. وستقدم الفنانة سناء مرحاتي باقة من الأغاني من فن الملحون، كما سيشارك في الفقرات الفنية للحفل الذي يعكس الأجواء الروحانية لرمضان الفنانأكمل القراءة »
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