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الصباح الفني

ليلة‭ ‬أندلسية‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني

منذ 4 ساعات
محمد‭ ‬بريول‭ (‬خاص‭)‬
يلتقي‭ ‬جمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬وعشرين‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬على‭ ‬إيقاعات‭ ‬الموسيقى‭ ‬الأندلسية‭ ‬العريقة،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ليلة‭ ‬رمضانية‭ ‬أندلسية‭”.‬ ويحط‭ ‬الحفل‭ ‬الفني‭ ‬الرحال‭ ‬بالرباط‭ ‬بعد‭ ‬إحياء‭ ‬حفل‭ ‬بالبيضاء‭ ‬يوم‭ ‬تاسع‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬بقاعة‭ “‬ميغاراما‭”‬،‭ ‬حيث‭ ‬تابعه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬واستمتعوا‭ ‬بالفقرات‭ ‬الغنائية‭.‬أكمل القراءة »


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