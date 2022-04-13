الصباح الفني
ليلة أندلسية بالمسرح الوطني
يلتقي جمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، يوم واحد وعشرين أبريل الجاري، مع حفل فني على إيقاعات الموسيقى الأندلسية العريقة، والذي يحمل عنوان “ليلة رمضانية أندلسية”. ويحط الحفل الفني الرحال بالرباط بعد إحياء حفل بالبيضاء يوم تاسع أبريل الجاري، بقاعة “ميغاراما”، حيث تابعه عدد كبير من الجمهور واستمتعوا بالفقرات الغنائية.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا