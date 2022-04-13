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الصباح الفني

حبيبي‭ ‬يجدد‭ “‬الزميتة‭”‬

منذ 4 ساعات
ياسين‭ ‬حبيبي‭ (‬خاص‭)‬
أطل‭ ‬الفنان‭ ‬ياسين‭ ‬حبيبي،‭ ‬بعمل‭ ‬فني‭ ‬جديد،‭ ‬طرحه‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”. ‬ واختار‭ ‬حبيبي‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬تجديد‭ ‬أغنية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬العيساوي،‭ ‬واعطاءها‭ ‬رؤية‭ ‬جديدة،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬باللحن‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬والأداء،‭ ‬وهي‭ ‬قصيدة‭ “‬الزميتة‭”.‬ وروج‭ ‬حبيبي‭ ‬لأحدث‭ ‬أعماله‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬داعيا‭ ‬جمهوره‭ ‬ومتابعيه‭ ‬لاكتشاف‭أكمل القراءة »


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