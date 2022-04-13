الصباح الفني
حبيبي يجدد “الزميتة”
أطل الفنان ياسين حبيبي، بعمل فني جديد، طرحه على قناته الخاصة على “يوتوب”. واختار حبيبي هذه المرة، تجديد أغنية تعتبر من التراث العيساوي، واعطاءها رؤية جديدة، سواء تعلق الأمر باللحن أو التوزيع والأداء، وهي قصيدة “الزميتة”. وروج حبيبي لأحدث أعماله على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، داعيا جمهوره ومتابعيه لاكتشافأكمل القراءة »
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