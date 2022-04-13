fbpx
الصباح الفني

‭”‬مديح‭ ‬اللون‭” ‬متواصل‭ ‬بالرباط

منذ 4 ساعات
جانب‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض ‭(‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬للفنان‭ ‬المنصوري‭ ‬الإدريسي‭ ‬برواق‭ ‬البنك‭ ‬الشعبي يتواصل‭ ‬برواق‭ ‬البنك‭ ‬الشعبي‭ ‬بالرباط،‭ ‬معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬للفنان‭ ‬محمد‭ ‬المنصوري‭ ‬الإدريسي‭ ‬بعنوان‭ “‬مديح‭ ‬اللون‭” ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬غشت‭ ‬المقبل‭.‬ وكتب‭ ‬الناقد‭ ‬بنيونس‭ ‬عميروش‭ ‬عن‭ ‬التجربة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للمنصوري‭ ‬قائلا‭ “‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يشد‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬هو‭ ‬فتنة‭ ‬اللون‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭. ‬لعله‭ ‬العنصر‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة