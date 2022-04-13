الصباح الفني
”مديح اللون” متواصل بالرباط
معرض تشكيلي للفنان المنصوري الإدريسي برواق البنك الشعبي يتواصل برواق البنك الشعبي بالرباط، معرض تشكيلي للفنان محمد المنصوري الإدريسي بعنوان “مديح اللون” يستمر إلى غاية غشت المقبل. وكتب الناقد بنيونس عميروش عن التجربة الإبداعية للمنصوري قائلا “إن أكثر ما يشد العين في الطبيعة هو فتنة اللون بالدرجة الأولى. لعله العنصرأكمل القراءة »
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