fbpx
وطنية

حموني‭ ‬يقصف‭ ‬الأغلبية

منذ 4 ساعات
رشيد‭ ‬حموني ‭(‬خاص‭)‬
عبر‭ ‬رشيد‭ ‬حموني،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لمضمون‭ ‬بيان‭ ‬الأغلبية،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يعثر‭ ‬فيه‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬عبارات‭ ‬التبرير‭ ‬والتحجج‭ ‬بالإكراهات‭ ‬والتقلبات‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬يعرفها‭ ‬الجميع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تعالجها‭ ‬بقرارات‭ ‬ملموسة‭ ‬يشعر‭ ‬بآثارها‭ ‬المواطنون‭. ‬ وتساءل‭ ‬حموني،‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬التحالف،‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭” ‬بنسخة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة