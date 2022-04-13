وطنية
حموني يقصف الأغلبية
عبر رشيد حموني، القيادي في التقدم والاشتراكية، عن أسفه لمضمون بيان الأغلبية، والذي لم يعثر فيه سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون. وتساءل حموني، في رد على بيان التحالف، توصلت “الصباح” بنسخةأكمل القراءة »
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