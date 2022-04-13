وطنية
لحليمي يتوقع ارتفاعا جديدا للأسعار
المندوبية السامية للتخطيط تسجل تراجع استهلاك الأسر وتتوقع معدل نمو في حدود 1.2 في المائة سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في وتيرة نمو الاستهلاك لدى الأسر، الذي لن يتجاوز في الفصل الأول من السنة الجارية 0.8 في المائة، مقابل 1.5 في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية ذلك إلىأكمل القراءة »
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