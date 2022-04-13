حوادث
تفكيك عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، مكونة من 3 أفراد، تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و30 ، متخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية. وحصلت عناصر الشرطة القضائية على معلومات دقيقة حول هذه العصابة والأماكن التي يرتادها أفرادها، ماأكمل القراءة »
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