حوادث
إدانة باتر أصبعي شاب بسيدي بنور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة جانح من ذوي السوابق القضائية وحكمت عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة. ويستفاد من خلال ما جاء في محضر الضابطة القضائية المنجز منأكمل القراءة »
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