حوادث
اعتقال بنكي بعين تاوجطات
أمر وكيل الملك بابتدائية مكناس، الجمعة الماضي عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بوضع مستخدم بنكي وآخر مكلف بالصندوق، يعملان بوكالة بنكية بالحي القديم بعين تاوجطات، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطهما في سرقة ودائع الزبناء، حيث تم اعتقال المتهم الثاني ووضعه تحت الحراسة النظرية، فيما مازال المتهم الأول فيأكمل القراءة »
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