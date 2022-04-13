حوادث
سقوط لص المحلات التجارية بالبيضاء
الصدفة قادت إلى تحديد هويته وعملية أخيرة سطا فيها على سبعة ملايين أنهت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، مغامرات شاب متخصص في سرقة المحلات التجارية، بعد أن نفذ عدة سرقات بالمنطقة، قبل أن يفتضح أمره في عملية أخيرة استهدفت مقهى ومدرسة لتعليم السياقة. ووضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أنأكمل القراءة »
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