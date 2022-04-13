حوادث
إيقاف مبحوث عنه بالدريوش
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن الطيب بإقليم الدريوش، أخيرا، من إيقاف أحد أخطر العناصر الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات عبر المنافذ البحرية بسواحل الإقليم. وفي التفاصيل، علم من مصدر مطلع أن عناصر أمنية متمرسة وضعت كمينا محكما بقيادة قائد المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة ابن الطيب،أكمل القراءة »
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