الصباح الفني
إيدار يروج لـ”يا رحمان”
يستغل المغني حاتم إيدار، صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، منها “إنستغرام”، للترويج لأحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية دينية تحت عنوان “يا رحمان” طرحها على قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، تزامنا مع حلول رمضان. وتحمل أغنية “يا رحمان” توقيع إيدار، إذ أشرف حسب ما أكده، على كتابة كلمات الأغنية وتلحينهاأكمل القراءة »
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