الرياضة
الجامعة تخطف موهبة موناكو
تأهل الأسود للمونديال يفتح الباب أمام محترفين جدد علمت «الصباح» أن الجامعة نجحت في خطف سفيان ديوب، موهبة موناكو الفرنسي، والحامل للجنسيتين المغربية والسنغالية. ويتحدر ديوب من أب سنغالي وأم مغربية، ويبلغ من العمر 22 سنة، ويلعب وسط ميدان هجوميا، كما شكل محط أنظار مسؤولين مغاربة وسنغاليين في السنتين الأخيرتين،أكمل القراءة »
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