وطنية
أخنوش: لا نملك عصا سحرية
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الأغلبية واعية بتداعيات التوترات السياسية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وما نتج عنها من ارتفاع مهول في أسعار المواد الطاقية، ونقص التوريد من المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها ارتفاعا، مشددا على حرص الحكومة على تأمين المواد الطاقية، والغذائية في ظل السياق الدولي الصعب.أكمل القراءة »
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