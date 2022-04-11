الرياضة
أوشلا: قرار التوقيف صدمني
الإطار الوطني قال إن زياش والمزراوي يستطيعان قيادة المنتخب في المونديال أكد الإطار الوطني الحسين أوشلا أن قرار توقيفه، سنتين قبل تخفيض العقوبة في الاستئناف إلى سبع مباريات الخميس الماضي، صدمه بشكل كبير، بالنظر إلى أنه لا يتوفر على سوابق مماثلة، وملفه نظيف منذ أن كان لاعبا، مشيرا إلى أنهأكمل القراءة »
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