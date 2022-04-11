الصباح الفني
سداسي: اللباس المغربي “همة وشان”
عبرت الفنانة هند سداسي عن افتخارها واعتزازها باللباس المغربي التقليدي، الذي يعكس الهوية المغربية والتشبث بها، كما يعتبر من بين أوجه الثقافة. وتقاسمت هند سداسي منذ انطلاق رمضان مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على “إنستغرام” بإطلالات تقليدية، والتي كانت من بين تعليقاتها عليها “ويبقى اللباس المغربي التقليدي همة وشان”.أكمل القراءة »
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