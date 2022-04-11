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الصباح السياسي

المغرب‭ ‬إسرائيل‭… ‬‭”‬رابح‭ ‬رابح‭”‬

منذ 4 ساعات
صفعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأمريكا‭ ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬بالجزائر،‭ ‬بعد‭ ‬تبني‭ ‬مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬المغرب‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬المفتعل‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭. ‬ وأكد‭ ‬يائير‭ ‬لابيد،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬إسبانيا‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لخطة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬يعد‭ ‬تسوية‭ ‬واقعية‭ ‬وجدية‭ ‬للنزاع‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬بادرة‭ ‬خير‭.‬ ونقل‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭أكمل القراءة »


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