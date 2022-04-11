الصباح السياسي
المغرب إسرائيل… ”رابح رابح”
صفعت إسرائيل وأمريكا نظام “الكابرانات” بالجزائر، بعد تبني مقترح الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن إعلان إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي، يعد تسوية واقعية وجدية للنزاع حول الصحراء المغربية، وهو بمثابة بادرة خير. ونقل الحساب الرسميأكمل القراءة »
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