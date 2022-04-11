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جيهان في “العائدون” انتهت الفنانة جيهان خليل من تصوير مشاهدها في مسلسل “العائدون” مع النجم أمير كرارة والذي يتم عرضه حصريا على قناة “دي مي سي” ومنصة “وتش إيت”، مشيرة إلى أنها تترقب ردود الأفعال حول الشخصية التي تجسدها، إذ تعتبرها مفاجأة للجمهور لأنها مختلفة من حيث الشكل والمضمون. وأشارتأكمل القراءة »
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