الرياضة
لقجع يعيد فتح ملف زياش ومزراوي
قال إن هناك مفاوضات لتأمين تنقلات الجماهير إلى قطر بعروض تفضيلية قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة، إلى أن هناك جهودا، لإعادة حكيم زياش ونصير مزراوي، الدوليين المغربيين والمحترفين بتشيلسي الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي، إلى المنتخب الوطني، والمشاركة معه في مونديال قطر 2022. وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحافية، أن موضوعأكمل القراءة »
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