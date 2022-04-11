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وطنية

تعزيز‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا

منذ 4 ساعات
قررت‭ ‬شركة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ “‬بينتر‭”‬،‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬بجزر‭ ‬الكناري،‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصصة‭ ‬للمغرب‭ ‬إلى‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬ألف‭ ‬مقعد،‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تؤمنه‭ ‬قبل‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الذي‭ ‬يربطها‭ ‬بالمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬للسياحة‭. ‬ وأوضح‭ ‬عادل‭ ‬الفقير،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭أكمل القراءة »


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