وطنية
تعزيز الربط الجوي مع إسبانيا
قررت شركة النقل الجوي “بينتر”، أول شركة طيران بجزر الكناري، رفع عدد المقاعد المخصصة للمغرب إلى أزيد من 34 ألف مقعد، ما يفوق العدد الذي كانت تؤمنه قبل أزمة كوفيد، في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي يربطها بالمكتب الوطني المغربي للسياحة. وأوضح عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا