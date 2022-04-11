الرياضة
المغرب ينظم بطولة إفريقيا للقوة البدنية
فاز المغرب بتنظيم بطولة إفريقيا للقوة البدنية في الفترة الممتدة من 13 إلى 18 شتنبر المقبل، بعد منافسة قوية مع تونس. وجاء الإعلان عن المغرب بلدا منظما للبطولة الافريقية، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الافريقية للقوة البدنية الثلاثاء الماضي، وامتد ثلاث ساعات عبر تقنية «زوم،» بحضور رئيس الاتحادأكمل القراءة »
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