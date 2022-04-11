الرياضة
يايا توري: متفائل بالمغرب في المونديال
النجم الإيفواري نصح منتخبات إفريقيا بعدم التفكير في المشاركة فقط كشف يايا توري، نجم المنتخب الإيفوراي سابقا، أن المنتخب الوطني المغربي سيقدم مستوى جيدا، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في نونبر ودجنبر المقبلين. وأوضح توري في تصريح إعلامي، أن المنتخب المغربي إلى جانب السنغال، سيقدمان صورةأكمل القراءة »
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