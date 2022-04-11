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الرياضة

يايا توري: متفائل بالمغرب في المونديال

منذ 4 ساعات
Former Ivorian midfielder Yaya Toure attends the 2019 CAF African Cup of Nations (CAN) draw ceremony at the Giza Pyramids Necropolis on the western outskirts of the Egyptian capital Cairo on April 12, 2019. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
النجم الإيفواري نصح منتخبات إفريقيا بعدم التفكير في المشاركة فقط كشف يايا توري، نجم المنتخب الإيفوراي سابقا، أن المنتخب الوطني المغربي سيقدم مستوى جيدا، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في نونبر ودجنبر المقبلين. وأوضح توري في تصريح إعلامي، أن المنتخب المغربي إلى جانب السنغال، سيقدمان صورةأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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