الرياضة
سيلا مدربا لمنتخب الكرة الشاطئية
جامعة الكرة رفضت مطلبه بالزيادة في الأجر وقع عمر سيلا، مدرب المنتخب الشاطئي، رسميا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقدا يمتد إلى غاية نهاية مونديال 2023، مع إمكانية تجديده بعقد آخر، مع تحديد مجموعة من الأهداف الأخرى. وحضر حفل التوقيع مع مدرب المنتخب الوطني الشاطئي الجديد، من جامعة الكرةأكمل القراءة »
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