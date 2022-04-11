الرياضة
سباحو خريبكة يحتجون
طالبت جمعية آباء وأمهات السباحات والسباحين بإقليم خريبكة، بتدخل الجامعة، من خلال لجنة القوانين والأنظمة، ولجنة حل وفض المنازعات، بالتدخل للحسم في رفض عصبة مراكش آسفي، انضمام سباحي أولمبيك خريبكة للممارسة على مستوى نفوذ العصبة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الهيكلة الجديدة للجامعة تسمح للأندية والجمعيات الرياضية بالانضمام إلى العصب الرياضيةأكمل القراءة »
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