الصباح الفني
الجباري: “سلمات أبو البنات” الأكثر مشاهدة
عبر المخرج هشام الجباري عن سعادته الكبيرة باحتلال الجزء الرابع من مسلسله “سلمات أبو البنات”، الذي يعرض خلال رمضان على قناة “إم بي سي 5” على نسبة مشاهدة مهمة، إذ تصدر قائمة الأعمال التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة من الجمهور. وقال الجباري في تعليق عن الموضوع على حسابه الرسمي علىأكمل القراءة »
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