الرياضة
استقالة وجدل قانوني بالحسنية
لاعبو الفريق ينهون الإضراب بعد التوصل براتب شهر حدد حسنية أكادير 23 ابريل الجاري موعدا لعقد الجمع العام العادي، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، بعد نهاية الولاية الثانية للمكتب المديري الذي يترأسه الحبيب سيدينو. وأثار البلاغ الصادر عن المكتب المديري للحسنية جدلا كبيرا وسط المنخرطين والانصار، بسبب عدم تحديد أجلأكمل القراءة »
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