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الرياضة

تعديلات شاملة في تصفيات “الكان”

منذ 4 ساعات
القرعة بجوهانسبورغ بدل القاهرة وإبلاغ الجامعة بمباريات دور المجموعات عدلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تاريخ ومكان قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها بكوت ديفوار في 2023، بعد أن طلب اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم إقامتها بجوهانسبورغ بدل القاهرة. وعلمت “الصباح”، أن “كاف” راسلت جامعة الكرة بشأن تعديل تاريخ ومكانأكمل القراءة »


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