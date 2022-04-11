الصباح الفني
قالوا
سلطان كتبت الباحثة السورية/ الأمريكية وفاء سلطان تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “الحياة موقف فحدد موقفك منها”. العلالي كتب الإعلامي رشيد العلالي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لكي تحول أحلامك إلى حقيقة ابتعد عن كل من يقول لك لن تستطيع”. الأغا كتب الإعلامي مصطفى الأغا على “إنستغرام”، “لاأكمل القراءة »
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