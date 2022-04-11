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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 ساعات
سلطان كتبت‭ ‬الباحثة‭ ‬السورية‭/ ‬الأمريكية‭ ‬وفاء‭ ‬سلطان‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحياة‭ ‬موقف‭ ‬فحدد‭ ‬موقفك‭ ‬منها‭”.‬ العلالي كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬رشيد‭ ‬العلالي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لكي‭ ‬تحول‭ ‬أحلامك‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬لك‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭”.‬ الأغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ “‬لا‭أكمل القراءة »


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