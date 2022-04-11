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الرياضة

منتخب “الفوتسال” يقنع ويمتع

منذ 4 ساعات
الدكيك قال إن المنتخب تسيد مباراتي الأرجنتين انتزع المنتخب الوطني داخل القاعة تقدير واحترام الجمهور، وهو يبصم على حضور جيد في المباراتين الإعداديتين أمام الأرجنتين، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. ورغم خسارة أسود القاعة بثلاثة أهداف لاثنين، الجمعة الماضي، بالقاعة المغطاة، التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، إلا أنهمأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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