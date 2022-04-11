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الصباح الفني

الوالي يزرع الشعر بتركيا

منذ 4 ساعات
خضع الفنان المغربي رشيد الوالي لزراعة الشعر في تركيا، حيث تقاسم، أخيرا، صورتين تجمعانه بعائلته في المغرب، بعد عودته من تركيا، والتي ظهر فيهما وقد خضع لزراعة الشعر. ولاحظ متابعو الوالي في الصور، أن شكل شعره تغير، مما يظهر خضوعه لعملية زراعة الشعر، خلال وجوده في تركيا. من جهته، لمأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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