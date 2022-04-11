fbpx
وطنية

أرباح‭ ‬بالملايير‭ ‬باسم‭ “‬السيادة‭ ‬الصناعية‭” ‬

منذ 4 ساعات
عزت‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭” ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬جشع‭ ‬جهات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬استغلت‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬لها‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ “‬السيادة‭ ‬الصناعية‭”‬،‭ ‬والزيادات‭ ‬الطفيفة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬الدولية‭ ‬لبعض‭ ‬المواد‭ ‬الأولية،‭ ‬لتفرض‭ ‬أثمنة‭ ‬مبالغا‭ ‬فيها‭ ‬بالأسواق‭ ‬الوطنية‭ ‬محققة‭ ‬أرباحا‭ ‬تقدر‭ ‬بالملايير‭.‬ وحسب‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها،‭ ‬فإن‭ ‬الدولة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة