fbpx
الصباح الفني

‭”‬البومباكوميك‭” ‬وجولة‭ ‬في‭ ‬رمضان

منذ 4 ساعات
ملصق المسرحية (خاص)
تضرب‭ ‬فرقة‭ “‬البومباكوميك‭” ‬موعدا،‭ ‬يوم‭ ‬سابع‭ ‬وعشرين‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬لجمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬لتقديم‭ ‬عرضها‭ ‬المسرحي‭ ‬بعنوان‭ “‬لكونفينمو‭”.‬ ويأتي‭ ‬تقديم‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭ ‬تحط‭ ‬الرحال‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬القاعات‭ ‬المسرحية،‭ ‬لتقديم‭ ‬عمل‭ ‬يعيد‭ ‬رسم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬والوقائع‭ ‬بطريقة‭ ‬فكاهية‭.‬ واختارت‭ ‬فرقة‭ “‬البومباكوميك‭” ‬في‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة