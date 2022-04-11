الصباح الفني
”البومباكوميك” وجولة في رمضان
تضرب فرقة “البومباكوميك” موعدا، يوم سابع وعشرين أبريل الجاري، لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط لتقديم عرضها المسرحي بعنوان “لكونفينمو”. ويأتي تقديم العمل المسرحي في إطار جولة فنية خلال رمضان تحط الرحال بعدد من القاعات المسرحية، لتقديم عمل يعيد رسم مجموعة من الأحداث والوقائع بطريقة فكاهية. واختارت فرقة “البومباكوميك” فيأكمل القراءة »
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