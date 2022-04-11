الرياضة
الرجاء أمام “طاس” في 20 أبريل
سيف الدين العلمي يطالب النادي بـ 800 مليون أعلنت محكمة التحكيم الرياضية أن الرجاء الرياضي ولاعبه السابق سيف الدين العلمي، وضعا ملفين لديها، بعد رفض الطرفين قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشفت “طاس” أن الملفين سيعرضان عليها في 20 أبريل الجاري، الأول تحت رقم 8587، والذيأكمل القراءة »
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