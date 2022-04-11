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الرياضة

تصعيد مفاجئ بين الجامعة وخاليلوزيتش

منذ 4 ساعات
Morocco's Bosnian head coach Vahid Halilhodzic reacts during the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 quarter-final football match between Egypt and Morocco at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde on January 30, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
مطالبة بإحالته على لجنة الأخلاقيات وانقسام حوله ودومو: المدرب أهان مشغله وينبغي تنحيته كشفت مصادر مطلعة عن تأزم في علاقة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش مع الجامعة، بسبب تصريحاته الأخيرة تجاه رئيسها فوزي لقجع. وساهمت التصريحات المضادة في توتر العلاقة بين خاليلوزيتش وبعض الأعضاء الجامعيين، الذين يضغطون لإقالته من منصبه، رغمأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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