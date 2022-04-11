الرياضة
تصعيد مفاجئ بين الجامعة وخاليلوزيتش
مطالبة بإحالته على لجنة الأخلاقيات وانقسام حوله ودومو: المدرب أهان مشغله وينبغي تنحيته كشفت مصادر مطلعة عن تأزم في علاقة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش مع الجامعة، بسبب تصريحاته الأخيرة تجاه رئيسها فوزي لقجع. وساهمت التصريحات المضادة في توتر العلاقة بين خاليلوزيتش وبعض الأعضاء الجامعيين، الذين يضغطون لإقالته من منصبه، رغمأكمل القراءة »
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