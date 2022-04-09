الصباح الفني
”سيا موا إيا توا” في عرض بالرباط
يضرب الثنائي الفكاهي أمين بلغازي وعبيد الله الملقبان ب”لي أنكاليفيابل” موعدا يوم سادس عشر أبريل الجاري لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط لمتابعة عرضهما “سيا موا إيا توا”. ويأتي هذا العرض بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تفشي الجائحة، التي كانت وراء إغلاق المسارح وتأجيل مجموعة من العروض الفنية. ولنأكمل القراءة »
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