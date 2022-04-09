fbpx
الصباح الفني

‭”‬سيا‭ ‬موا‭ ‬إيا‭ ‬توا‭” ‬ في‭ ‬عرض‭ ‬بالرباط

منذ يوم واحد
‭"‬لي‭ ‬أنكاليفيابل‭" (‬خاص‭)‬
يضرب‭ ‬الثنائي‭ ‬الفكاهي‭ ‬أمين‭ ‬بلغازي‭ ‬وعبيد‭ ‬الله‭ ‬الملقبان‭ ‬ب‭”‬لي‭ ‬أنكاليفيابل‭” ‬موعدا‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬لجمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬لمتابعة‭ ‬عرضهما‭ “‬سيا‭ ‬موا‭ ‬إيا‭ ‬توا‭”.‬ ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬الجائحة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬إغلاق‭ ‬المسارح‭ ‬وتأجيل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭.‬ ولن‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة