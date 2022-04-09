اذاعة وتلفزيون
“بيا ولا بيك” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، على موعد مع أحداث مسلسل “بيا ولا بيك”، من توقيع المخرج مراد الخودي. ويعالج المسلسل مجموعة من المواضيع الاجتماعية في قالب درامي، إذ يعرف مشاركة أسماء من أجيال مختلفة، ويتعلق الأمر بمحمد خيي وفاطمة خير، وكمال كاظمي، وعبد الله ديدان، ونادية آيت، ومحسن مالزي،أكمل القراءة »
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