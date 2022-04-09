ملف الصباح
عطل مؤدى عنها
تبدأ في رمضان مع نهاية صلاة الجمعة ومصالح المرتفقين في مهب الريح تبدأ نهاية الأسبوع في رمضان، مباشرة بعد صلاة الجمعة، إذ تخلو المؤسسات الخاصة والإدارات العمومية من الموظفين، وتتباطأ وتيرة العمل بشكل ملحوظ، ما يؤثر سلبا على الأداء والإنتاجية. لا يحتاج غياب الموظفين، بعد صلاة كل جمعة في رمضانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا