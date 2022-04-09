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عطل‭ ‬مؤدى‭ ‬عنها‭ ‬

منذ يوم واحد
الكسل‭ ‬ميزة‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬رمضان ‭(‬أرشيف‭)‬
تبدأ‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬ومصالح‭ ‬المرتفقين‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح تبدأ‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬رمضان،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬إذ‭ ‬تخلو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬والإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬الموظفين،‭ ‬وتتباطأ‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬والإنتاجية‭.‬ لا‭ ‬يحتاج‭ ‬غياب‭ ‬الموظفين،‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬كل‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬رمضان‭أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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