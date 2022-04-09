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وطنية

جماعات‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الإفلاس

منذ يوم واحد
دورة‭ ‬سابقة‭ ‬لمجلس‭ ‬مدينة‭ ‬البيضاء‭ (‬أرشيف‭)‬
عجزت‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬برامج‭ ‬عمل‭ ‬لست‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬بسبب‭ ‬التراجع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المداخيل‭ ‬والتمويلات تتعثر‭ ‬مساطر‭ ‬إعداد‭ ‬مشاريع‭ ‬برامج‭ ‬العمل‭ ‬بالجماعات‭ ‬المحلية،‭ ‬المطالبة،‭ ‬قانونيا،‭ ‬بالانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬التصورات‭ ‬العامة‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬والمصادقة‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬انتخاب‭ ‬المكاتب‭ ‬المسيرة‭.‬ ولم‭ ‬تصدر،‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الآن،‭ ‬أغلب‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭أكمل القراءة »


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