وطنية
جماعات على حافة الإفلاس
عجزت عن وضع برامج عمل لست سنوات المقبلة بسبب التراجع الكبير في المداخيل والتمويلات تتعثر مساطر إعداد مشاريع برامج العمل بالجماعات المحلية، المطالبة، قانونيا، بالانتهاء من وضع التصورات العامة وعرضها على الدراسة والمصادقة في أجل لا يتعدى سنة من انتخاب المكاتب المسيرة. ولم تصدر، إلى حد الآن، أغلب القرارات الخاصةأكمل القراءة »
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