23 قتيلا و2120 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2120 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1579 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 غشت المنصرم إلى 5 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجري ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 40 ألفا و71 مخالفة، وإنجاز 6458 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و613 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و131 ألفا و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4270 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6458 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.