الصباح السياسي
بورتري:الزومـي… امـرأة بألـف رجـل
اختارت خديجة الزومي، القيادية الاستقلالية المثيرة للجدل، ركوب قطار الانتخابات الجهوية، للوصول إلى محطة مجلس النواب، بعدما “طلقت” مجلس المستشارين، الذي قضت تحت أحضانه ست سنوات. الزومي، ورغم أنها تتعرض من حين لآخر إلى قصف “مخدوم” من قبل ذوي القربى، الذين فرقتهم الانتخابات، فهي مناضلة صامدة لا تخشى المواجهة، ولاأكمل القراءة »
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